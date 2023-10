Dégustation de Whisky Domaine des XII Espalion, 6 octobre 2023, Espalion.

Espalion,Aveyron

Initiation à une dégustation de whisky – Découverte des deux nouvelles cuvée du whisky Twelve avec le maître de chai, Florent Caston.

2023-10-06 fin : 2023-10-06 . 15 EUR.

Domaine des XII Labro

Espalion 12500 Aveyron Occitanie



Introduction to whisky tasting – Discover the two new Twelve whisky vintages with cellar master Florent Caston

Iniciación a la cata de whisky – Descubra las dos nuevas añadas del whisky Twelve con el maestro bodeguero Florent Caston

Einführung in eine Whiskyverkostung – Entdeckung der zwei neuen Cuvées des Twelve Whisky mit dem Kellermeister Florent Caston

Mise à jour le 2023-10-05 par OT Terres d’Aveyron