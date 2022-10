Viens faire ton Cirque Domaine des vieux Chenes, 24 octobre 2022, Pargny-Filain.

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Domaine des vieux Chenes 4 rue de la Tuilerie 02000 Pargny Filain Pargny-Filain 02000 Aisne Hauts-de-France

Le séjour « Viens faire ton Cirque » sera l’occasion de s’engager dans une activité d’expression autour des arts du cirque.

Les jeunes de 6 à 17 ans seront portés par l’ensemble du groupe. Ils pourront, par exemple, pratiquer l’acrobatie, l’équilibre au sol sur objet, boule rolla-bolla, monocycle, fil, jonglage, balles, assiettes chinoises, bâtons du diable, diabolos, jeux de comédien, mise en scène. Cinq jours pour devenir un artiste avec la création d’un spectacle en fin de séjour. Ce sera l’occasion pour le jeune d’accroître ses capacités d’intégration sociale, ses rapports aux autres, de le valoriser et l’inciter à s’affirmer positivement et enfin de le guider dans l’émergence et la réalisation de ses projets.

Le séjour est conçu à l’échelle du lieu de vie dont les règles de vie collective (droits et devoirs) reprennent les principes de la citoyenneté. Les activités et certaines règles de vie sont définies avec les jeunes lors du « grand conseil hebdomadaire », ce qui les rend acteurs de leur vie et favorise leur adhésion aux règles. L’encadrement assuré par des animat.eurs.rices diplômé.e.s qui organisent le vivre ensemble, sensibilisent au respect de l’autre, encouragent le développement de soi et la solidarité. La tolérance et le partage au sein d’un groupe sont les valeurs essentielles que nous prônons.



