Découverte de l’artisanat réunionnais Domaine des Tourelles Catégorie d’Évènement: La Réunion Découverte de l’artisanat réunionnais Domaine des Tourelles, 16 septembre 2023, . Découverte de l’artisanat réunionnais 16 et 17 septembre Domaine des Tourelles Domaine des Tourelles : L’artisanat au cœur de la Réunion La 40 ème édition des Journées européennes du Patrimoine, qui se déroulera les 16 et 17 septembre 2023 au Domaine des Tourelles, sera l’occasion d’aller à la rencontre des créateurs de merveilles et des gardiens de traditions. Au cours de ces journées, nous aurons l’opportunité de plonger dans l’univers fascinant de ces artisans, de découvrir leurs métiers, leurs savoir-faire transmis de génération en génération, et de célébrer l’artisanat comme un pilier essentiel de notre patrimoine culturel. Domaine des Tourelles 260, rue de la République, 97431 Plaine-des-Palmistes 97431 La Réunion La Réunion 02 62 51 47 59 http://www.domaine-tourelles.com Le Domaine des Tourelles met en place un large panel de visites pédagogiques et ludiques à destination des groupes (scolaires, associations… à partir de 8 personnes), parmi lesquelles les jardins, les espaces de plantes à parfum, aromatiques et médicinales ou bien choisissez une balade commentée en forêt sur le sentier botanique de la petite plaine ou un atelier animé par les artisans du site où petits comme grands pourront développer leur créativité. RN 3 – Bourg-Murat / Plaine-des-Cafres Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

