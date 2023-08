Levez les yeux sur le chantier de collections Domaine des Saveurs – Les Planons Saint-Cyr-sur-Menthon, 15 septembre 2023, Saint-Cyr-sur-Menthon.

Levez les yeux sur le chantier de collections Vendredi 15 septembre, 10h00 Domaine des Saveurs – Les Planons Entrée libre

Pour cette 40e édition des Journées européennes du patrimoine, placée sous la thématique « Patrimoine vivant », le musée propose de :

Vivre un moment exceptionnel dans la vie d’un musée : l’installation d’une bulle d’anoxie pour sauver les collections de la ferme historique.

Rencontrer des professionnels de la restauration préventive pour mieux comprendre comment les objets peuvent traverser les siècles.

Découvrir les différents métiers d’art, du service scientifique aux médiateurs, du rôle de conservation des objets à celui de passeur d’histoires…

AU PROGRAMME :

visite du chantier de restauration, découverte de la bulle d’anoxie avec le service scientifique, atelier de manipulation…

Domaine des Saveurs – Les Planons 987 chemin des Seiglières, 01380 Saint-Cyr-sur-Menthon Saint-Cyr-sur-Menthon 01380 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0)3 85 36 31 22 https://patrimoines.ain.fr/n/domaine-des-saveurs-les-planons/n:810 Site culturel emblématique du département de l’Ain, le musée est situé aux portes de Lyon, de la Suisse et de la Bourgogne, entre Bourg-en-Bresse et Mâcon. Implanté sur un ancien domaine agricole, il comprend une ferme bressane, classée monument historique, et un musée qui vous permettront de découvrir un riche patrimoine où la gastronomie tient un rôle important. Ses collections révèlent une terre gourmande où l’art du bien manger se conjugue depuis toujours avec une tradition de produits de qualité, dont la célèbre volaille de Bresse de renommée internationale. Le Domaine des Saveurs – Les Planons est à : 25 min de Bourg-en-Bresse et de Mâcon 35 min de Cluny et Tournus 1h de Lyon, Châlon-sur-Saône, Beaune et Lons-le-Saunier – à 1h30 d’Annecy, Dijon et Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

Département de l’Ain