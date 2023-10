Yétili s’invite au musée Domaine des Saveurs – Les Planons Saint-Cyr-sur-Menthon, 13 mai 2023, Saint-Cyr-sur-Menthon.

Yétili s’invite au musée Samedi 13 mai, 14h00, 16h00, 18h00 Domaine des Saveurs – Les Planons sur réservation, 4€/enfant

Découvrez le musée et ses collections dans une ambiance feutrée, c’est ça la Nuit des Musées !

Cette année, nous vous proposons de venir en famille avec les tout-petits écouter de belles histoires en compagnie de Yétili, la star d’Okoo. Ce gentil yéti nous entraîne dans un merveilleux voyage au pays de la littérature jeunesse, à la découverte de 3 histoires contées.

Domaine des Saveurs – Les Planons 987 chemin des Seiglières, 01380 Saint-Cyr-sur-Menthon, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Cyr-sur-Menthon 01380 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 03 85 36 31 22 https://patrimoines.ain.fr/n/domaine-des-saveurs-les-planons/n:810 [{« type »: « phone », « value »: « 03 85 36 38 47 »}, {« type »: « email », « value »: « mathilde.morellet-cuminet@ain.fr »}] Installé sur le domaine des Planons, au cœur du bocage bressan, le musée vous propose un voyage dans le temps à la découverte l’art de vivre et du quotidien des Bressans du 15e siècle à nos jours. Costumes bressans et chapeaux singuliers, émaux, mobilier… ainsi qu’une étonnante collection autour de la gastronomie sont présentés dans le musée. Sur le haut du domaine, une ferme bressane vous attend. Classée Monument historique dès 1938 et restaurée, cette ferme abrite une reconstitution des biens d’un fermier à l’aube de la Révolution française. Sur le domaine, poules, lapins, jeux géants et parcours paysagers vous attendent pour une découverte en famille. Accès par la RD 1079 (Bourg/Mâcon) ou l’A40 (sortie n° 4, St Genis-sur-Menthon ou sortie n° 3, Pont-de-Veyle)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T14:00:00+02:00 – 2023-05-13T15:00:00+02:00

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T19:00:00+02:00

© Yétili, Okoo, France Télévisions