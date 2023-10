MARCHÉ DE NOËL DU DOMAINE DES RUES Domaine des Rues Chenillé-Champteussé, 25 novembre 2023, Chenillé-Champteussé.

Chenillé-Champteussé,Maine-et-Loire

Marché de Noël proposé au Domaine des Rues, à Chenillé-Changé, les 25 et 26 novembre 2023..

2023-11-25 fin : 2023-11-26 . .

Domaine des Rues Les Rues

Chenillé-Champteussé 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Christmas market at Domaine des Rues, Chenillé-Changé, November 25 and 26, 2023.

Mercado de Navidad en Domaine des Rues, Chenillé-Changé, los días 25 y 26 de noviembre de 2023.

Weihnachtsmarkt, der am 25. und 26. November 2023 in der Domaine des Rues in Chenillé-Changé angeboten wird.

