[Spectacle] Tout va très bien… C’est faux ! Domaine des Roches Dieppe, 29 décembre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Une marquise éplorée et un déserteur solitaire poussés par le destin à se rencontrer. Un mélange de contes et chansons, leur histoire vous sera contée non sans peine, entre amour fou, aigreur et humour.

Restauration légère à partir de 19h – Spectacle à 20h

Participation au chapeau.

2023-12-29 20:00:00

Domaine des Roches

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



A grieving marquise and a lonely deserter are brought together by fate. A mix of tales and songs, their story is told with difficulty, between mad love, bitterness and humor.

Light refreshments from 7pm ? Show at 8pm

Participation by hat

Una marquesa en duelo y un desertor solitario unidos por el destino. Mezcla de cuentos y canciones, su historia le será contada no sin dificultad, entre amor loco, amargura y humor.

Refrescos a partir de las 19.00 horas Espectáculo a las 20:00

Junto al sombrero

Eine verweinte Marquise und ein einsamer Deserteur, die vom Schicksal dazu getrieben werden, sich zu treffen. Eine Mischung aus Märchen und Liedern, ihre Geschichte wird Ihnen nicht ohne Mühe erzählt, zwischen verrückter Liebe, Verbitterung und Humor.

Leichte Verpflegung ab 19 Uhr ? Aufführung um 20 Uhr

Teilnahme mit Hut

