[Scène ouverte] Domaine des Roches Dieppe, 1 décembre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Venez vous produire devant un public restreint et bienveillant ! Apportez un poème, une chanson, un numéro de claquettes, votre instruments de musique ou votre partition de piano, le nôtre est accordé et vous attend ! Quelques places pour juste spectateurs sont aussi disponibles.

Restauration légère à partir de 19h – scène ouverte à 20h.

2023-12-01 20:00:00 fin : 2023-12-01 . .

Domaine des Roches

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Come and perform for a small, friendly audience! Bring a poem, a song, a tap dance number, your musical instrument or your piano score – ours is tuned and waiting for you! A few places for just spectators are also available.

Light refreshments from 7pm – open stage at 8pm

Ven a actuar ante un público reducido y cordial Trae un poema, una canción, un número de claqué, tu instrumento musical o tu partitura de piano: ¡los nuestros están afinados y esperándote! También hay algunas plazas disponibles para espectadores.

Refrescos a partir de las 19.00 h. Apertura del escenario a las 20.00 h

Treten Sie vor einem kleinen, aber wohlwollenden Publikum auf! Bringen Sie ein Gedicht, ein Lied, eine Steppnummer, Ihr Musikinstrument oder Ihre Klavierpartitur mit, unsere ist gestimmt und wartet auf Sie! Einige Plätze für nur Zuschauer sind ebenfalls verfügbar.

Leichte Verpflegung ab 19 Uhr – offene Bühne um 20 Uhr

