[Concert] TAB Domaine des Roches Dieppe, 12 novembre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Ses textes et musiques, TAB les trouve sur la route de l’équilibre, guidé par un besoin vital de liberté, le poussant ainsi à s’interroger sur le sens de nos vies modernes. Son univers aux vibrations « Pop électro », nous invite à prendre conscience de ce monde animé d’une seule et même énergie commune, dont nous sommes les puissants alchimistes… capables de faire la pluie et le beau temps !

Restauration légère à partir de 19h – Concert à 20h

Participation au chapeau.

Domaine des Roches

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



TAB finds his lyrics and music on the road to balance, guided by a vital need for freedom, leading him to question the meaning of our modern lives. His universe, with its « electro pop » vibe, invites us to become aware of a world animated by one and the same common energy, of which we are the powerful alchemists… capable of making rain and shine!

Light refreshments from 7pm ? Concert at 8pm

Participation by hat

TAB encuentra sus letras y su música en el camino del equilibrio, guiado por una necesidad vital de libertad, que le lleva a cuestionarse el sentido de nuestras vidas modernas. Su universo, de vibración electro-pop, nos invita a tomar conciencia de un mundo movido por una misma energía común, de la que somos los poderosos alquimistas… ¡capaces de hacer llover y brillar!

Refrigerio a partir de las 19.00 horas ? Concierto a las 20h

Participación con sombrero

Seine Texte und Musik findet TAB auf der Straße des Gleichgewichts, geleitet von einem vitalen Bedürfnis nach Freiheit, das ihn dazu bringt, den Sinn unseres modernen Lebens zu hinterfragen. Sein Universum mit seinen « Electro-Pop »-Vibrationen lädt uns ein, uns dieser Welt bewusst zu werden, die von einer einzigen gemeinsamen Energie angetrieben wird, deren mächtige Alchimisten wir sind … die in der Lage sind, Regen und Sonnenschein zu machen!

Leichte Verpflegung ab 19 Uhr ? Konzert um 20 Uhr ?

Teilnahme mit Hut

