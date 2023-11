[Stage] Le design de la jardinière à la forêt jardin Domaine des Roches Dieppe, 11 novembre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Ce stage vous propose d’appréhendez le végétal et votre jardin autrement (applicable ensuite dans

tous les domaines).

Comment observer, analyser, planifier, organiser, concevoir, et anticiper la maintenance de vos écosystèmes jardiniers, et cela à votre rythme, tout au long de votre apprentissage personnel, qui se fait au fil des saisons, au fil des années, et qui sera à chaque fois une nouvelle leçon donnée par la nature plus précisément, par le sauvage que vous choisirez plus ou moins de domestiquer. En jouant avec cet équilibre, vous y trouverez des ressources différentes et plus ou moins énergivores. Vous verrez que vous avez déjà certains principes de permaculture en vous, reste à compléter la liste et faire comme d’habitude, avec bon sens, selon vos besoins, vos compétences, votre temps disponible, et surtout le contexte de départ de votre zone végétale ou à végétaliser.

Quoi qu’il arrive, vous repartirez avec une nouvelle paire de « lunettes invisibles », que vous penserez à mettre sur votre nez quand vous vous poserez une question, ou quand vous vous serez entêté une fois de plus à faire en force pour vous prendre de nouveau un mur, car bien souvent la solution est devant vous, mais reste à faire la bonne connexion… et c’est loin d’être une antenne 5G qui vous aidera !

Avec Yves Joignant – l’Escargotier – Intervenant, formateur et consultant en permaculture appliqué.

De 9h à 18h / Tarif solo 80€ – Famille 70€/pers.

Restauration et hébergement sur place (sur réservation).

Samedi 2023-11-11 09:00:00 fin : 2023-11-12 18:00:00. .

Domaine des Roches

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



This course offers you a new way of looking at plants and your garden (applicable to all

all fields).

How to observe, analyze, plan, organize, design and anticipate the maintenance of your garden ecosystems, at your own pace, throughout your personal apprenticeship, which takes place over the seasons, over the years, and which will each time be a new lesson given by nature more precisely, by the wild that you choose to domesticate to a greater or lesser extent. As you play with this balance, you’ll find different, more or less energy-intensive resources. You’ll see that you already have a number of permaculture principles within you. All that’s left is to add to the list and proceed as usual, with common sense, according to your needs, your skills, your available time and, above all, the initial context of your planted area or area to be planted.

Whatever happens, you’ll leave with a new pair of « invisible glasses », which you’ll remember to put on your nose when you ask yourself a question, or when you’ve stubbornly tried once again to force your way into a wall, because very often the solution is right in front of you, but you still have to make the right connection… and it’s far from being a 5G antenna that will help you!

With Yves Joignant – l’Escargotier – Speaker, trainer and consultant in applied permaculture.

9 a.m. to 6 p.m. / Solo 80? – Family 70?/pers.

Catering and accommodation on site (booking required)

Este curso le ofrece una nueva forma de ver las plantas y su jardín

todas las áreas).

Cómo observar, analizar, planificar, organizar, diseñar y anticipar el mantenimiento de los ecosistemas de tu jardín, a tu ritmo, a lo largo de tu aprendizaje personal, que se desarrolla a lo largo de las estaciones, a lo largo de los años, y que será cada vez una nueva lección dada por la naturaleza más precisamente, por la naturaleza salvaje que elegirás domesticar en mayor o menor medida. A medida que juegues con este equilibrio, encontrarás diferentes recursos que consumen más o menos energía. Verás que ya tienes en tu interior algunos de los principios de la permacultura. Sólo te queda completar la lista y hacer las cosas como siempre, con sentido común, según tus necesidades, tus competencias, tu tiempo disponible y, sobre todo, el contexto inicial de tu zona plantada o por plantar.

Pase lo que pase, saldrás de aquí con un nuevo par de « gafas invisibles », que recordarás ponerte en la nariz cuando te plantees una pregunta, o cuando te hayas empecinado una vez más en forzar la puerta contra un muro, porque muy a menudo la solución está justo delante de ti, pero lo único que queda es hacer la conexión adecuada… ¡y no es ni mucho menos una antena 5G la que te ayudará!

Con Yves Joignant – l’Escargotier – Conferenciante, formador y consultor en permacultura aplicada.

De 9h a 18h / Individual 80? – Familia 70?/pers.

Catering y alojamiento in situ (previa reserva)

In diesem Kurs lernen Sie, Pflanzen und Ihren Garten auf eine neue Art und Weise zu betrachten

in allen Bereichen).

Wie Sie beobachten, analysieren, planen, organisieren, entwerfen und die Pflege Ihrer Gartenökosysteme antizipieren können, und zwar in Ihrem eigenen Rhythmus, während Ihres persönlichen Lernprozesses, der sich im Laufe der Jahreszeiten und Jahre vollzieht und jedes Mal eine neue Lektion von der Natur, genauer gesagt vom Wilden, das Sie mehr oder weniger zähmen wollen, erteilt wird. Wenn Sie mit diesem Gleichgewicht spielen, werden Sie unterschiedliche Ressourcen finden, die mehr oder weniger energieintensiv sind. Sie werden sehen, dass Sie bereits einige Permakultur-Prinzipien in sich tragen. Nun gilt es, die Liste zu vervollständigen und wie gewohnt vorzugehen, mit gesundem Menschenverstand, entsprechend Ihren Bedürfnissen, Ihren Fähigkeiten, Ihrer verfügbaren Zeit und vor allem der Ausgangssituation Ihrer bepflanzten oder zu bepflanzenden Fläche.

Was auch immer geschieht, Sie werden mit einer neuen « unsichtbaren Brille » nach Hause gehen, die Sie sich auf die Nase setzen können, wenn Sie sich eine Frage stellen oder wenn Sie sich wieder einmal stur durchgesetzt haben, um erneut gegen eine Wand zu laufen, denn oft liegt die Lösung direkt vor Ihnen, aber Sie müssen nur noch die richtige Verbindung herstellen … und dabei hilft Ihnen nicht einmal eine 5G-Antenne!

Mit Yves Joignant – l’Escargotier – Referent, Ausbilder und Berater für angewandte Permakultur.

Von 9 bis 18 Uhr / Preis Einzelperson 80? – Familie 70/Pers.

Verpflegung und Unterkunft vor Ort (Reservierung erforderlich)

Mise à jour le 2023-10-17 par Normandie Tourisme / Attitude Manche