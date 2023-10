[Conférence] La permaculture, ses multiples facettes Domaine des Roches Dieppe, 10 novembre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Si vous pensez savoir ce qu’est la permaculture, que vous aimiez ou pas, que vous n’y connaissiez rien ou même que vous soyez expert, ce rendez-vous est pour vous. Yves Joignant, diplômé en permaculture appliquée, propose un voyage plein d’humour et de pragmatisme. 20 ans d’expériences et d’histoires concrètes partagées ici pour comprendre et mettre la permaculture dans votre poche pour tous les aspects de la vie. Ce n’est pas de l’écologie bobo, une planque pour les babos, ou un label de grande surface, mais bien une approche contextuelle, systémique et holistique, un art, une ingénierie. Sans tous ses mots savants, elle est abordable par toutes et tous, de tous âges, de tous horizons, dans tous les milieux. Préparez dès maintenant vos questions sur le sujet et venez profiter d’une heure trente de détente permanente et culturel, qui fera autant chauffer votre encéphale que vos zygomatiques..

2023-11-10 20:30:00 fin : 2023-11-10 . .

Domaine des Roches

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



If you think you know what permaculture is, whether you like it or not, whether you know nothing about it or are even an expert, this event is for you. Yves Joignant, a graduate in applied permaculture, offers a journey full of humor and pragmatism. 20 years of experience and concrete stories shared here to help you understand and put permaculture in your pocket for all aspects of life. It’s not hipster ecology, a hideout for babos, or a big-box label, but a contextual, systemic and holistic approach, an art, an engineering. Without all the fancy words, it’s accessible to everyone, of all ages, in all walks of life. So get your questions ready, and come and enjoy an hour and a half of permanent cultural relaxation, which will get your brain firing as much as your zygomatic.

Si cree saber lo que es la permacultura, le guste o no, no sepa nada de ella o incluso sea un experto, este evento es para usted. Yves Joignant, diplomado en permacultura aplicada, ofrece un recorrido lleno de humor y pragmatismo. 20 años de experiencia e historias concretas compartidas aquí para ayudarte a entender y poner la permacultura en tu bolsillo para todos los aspectos de la vida. No es una ecología hipster, un escondite para babosos o una etiqueta de supermercado, sino un enfoque contextual, sistémico y holístico, un arte, una ingeniería. Sin palabras rebuscadas, es accesible a todo el mundo, de todas las edades, de todos los ámbitos de la vida. Así que prepare ya sus preguntas y venga a disfrutar de una hora y media de relajación cultural permanente que pondrá en marcha su cerebro y sus músculos cigomáticos.

Wenn Sie denken, dass Sie wissen, was Permakultur ist, ob Sie sie mögen oder nicht, ob Sie nichts darüber wissen oder sogar Experte sind, dann ist diese Veranstaltung für Sie. Yves Joignant, ein Absolvent der angewandten Permakultur, bietet eine Reise voller Humor und Pragmatismus. 20 Jahre Erfahrung und konkrete Geschichten werden hier geteilt, um die Permakultur zu verstehen und sie für alle Aspekte des Lebens in die eigene Tasche zu stecken. Es ist keine Bobo-Ökologie, kein Versteck für Babos oder ein Supermarkt-Label, sondern ein kontextbezogener, systemischer und ganzheitlicher Ansatz, eine Kunst, eine Ingenieurskunst. Ohne all ihre gelehrten Worte ist sie für alle und jeden erschwinglich, für alle Altersgruppen, alle Horizonte und alle Milieus. Bereiten Sie schon jetzt Ihre Fragen zum Thema vor und genießen Sie eineinhalb Stunden kulturelle Entspannung, die sowohl Ihr Gehirn als auch Ihr Jochbein zum Glühen bringt.

