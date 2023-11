[Concert] Trio Daphné Domaine des Roches Dieppe, 4 novembre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Venez passer une agréable soirée au Domaine des Roches en compagnie du groupe Trio Daphné. Découvrez l’univers de ce trio composé d’un violoncelliste et deux flûtistes, proposant des airs d’opéra et musique

irlandaise.

Restauration légère à partir de 19h – Concert à 20h

Participation au chapeau.

Domaine des Roches

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Enjoy an evening at Domaine des Roches with Trio Daphné. Discover the world of this trio, made up of a cellist and two flutists, performing opera arias and Irish music

irish music.

Light refreshments from 7pm ? Concert at 8pm

Participation by hat

Venga a disfrutar de una velada en el Domaine des Roches con el Trío Daphné. Descubra el universo de este trío, compuesto por un violonchelista y dos flautistas, que interpreta arias de ópera y música irlandesa

música irlandesa.

Refrigerio a partir de las 19:00 ? Concierto a las 20:00 h

Participación con sombrero

Verbringen Sie einen angenehmen Abend im Domaine des Roches mit der Gruppe Trio Daphné. Entdecken Sie die Welt dieses Trios, das aus einem Cellisten und zwei Flötisten besteht und Opern- und Flötenmelodien spielt

irischen Musik.

Leichte Verpflegung ab 19 Uhr ? Konzert um 20 Uhr

Teilnahme mit Hut

