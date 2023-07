[Concert] Tatanka Homme Bison Domaine des Roches Dieppe, 15 juillet 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Venez profiter d’un bon moment pour découvrir l’univers musical de Tatanka Homme Bison au Domaine des Roches, une soirée mémorable est au programme !.

2023-07-15 20:30:00 fin : 2023-07-15 . .

Domaine des Roches

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Come and enjoy the musical universe of Tatanka Homme Bison at Domaine des Roches, where a memorable evening is in store!

Venga a disfrutar del universo musical de Tatanka Homme Bison en el Domaine des Roches: ¡seguro que será una velada memorable!

Genießen Sie eine gute Zeit, um die musikalische Welt von Tatanka Homme Bison in der Domaine des Roches zu entdecken. Ein unvergesslicher Abend steht auf dem Programm!

