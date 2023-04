[Karaoké] Domaine des Roches, 29 avril 2023, Dieppe.

Venez donner de la voix ou tout simplement vous amuser dans une ambiance conviviale et chaleureuse lors de cette soirée karaoké

Restauration légère à partir de 19h – soirée à 20h.

2023-04-29 à 20:00:00 ; fin : 2023-04-29 . .

Domaine des Roches

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Come and give your voice or simply have fun in a friendly and warm atmosphere during this karaoke evening?

Light catering from 7pm – party at 8pm

Ven a dar tu voz o simplemente a divertirte en un ambiente cálido y acogedor durante esta velada de karaoke ?

Comida ligera a partir de las 19:00 – fiesta a las 20:00

Geben Sie Ihre Stimme ab oder amüsieren Sie sich einfach in einer freundlichen und herzlichen Atmosphäre bei diesem Karaoke-Abend?

Leichte Verpflegung ab 19 Uhr – Abendveranstaltung um 20 Uhr

Mise à jour le 2023-03-23 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité