Pyrénées-Orientales BASE MER « SAVEURS CATALANES » DOMAINE DES MIMOSAS Argelès-sur-Mer, 17 juillet 2023, Argelès-sur-Mer. BASE MER « SAVEURS CATALANES » 17 – 21 juillet DOMAINE DES MIMOSAS 160 € Un projet au cœur de la nature avec une équipe naturaliste pour comprendre,, le sens réel de l’espace naturel que nous découvrirons en Catalogne au cœur des Albères et dans la réserve marine de la côte vermeille ..

Cette expérience en séjour écocitoyen et en autogestion sera inoubliable. DOMAINE DES MIMOSAS CHEMIN DE LA MASSANE – 66700 ARGELES SUR MER Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « email », « value »: « accueil@117animationjeunes.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

environnement – vivre ensemble – développement durable- 117 ANIMATION JEUNES
Age min 7 Age max 11

