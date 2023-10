Concert : Happy Brass Band Domaine des Ménards Chevagnes, 6 octobre 2023, Chevagnes.

Chevagnes,Allier

Plongez dans la magie du jazz New Orleans ! Un concert unique du Happy Brass Band vous attend. Le tarif, c’est à vous de choisir, car chaque contribution contribuera à replanter les arbres abattus lors de l’orage du 24 août 2023..

2023-10-06 21:00:00 fin : 2023-10-06 . .

Domaine des Ménards Les Menards

Chevagnes 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Immerse yourself in the magic of New Orleans jazz! A unique concert by the Happy Brass Band awaits you. The price is up to you, because every contribution will help replant the trees felled by the storm on August 24, 2023.

Sumérjase en la magia del jazz de Nueva Orleans Te espera un concierto único de la Happy Brass Band. El precio lo decides tú, porque cada aportación ayudará a replantar los árboles derribados por la tormenta del 24 de agosto de 2023.

Tauchen Sie ein in die Magie des New Orleans-Jazz! Es erwartet Sie ein einzigartiges Konzert der Happy Brass Band. Den Preis können Sie selbst bestimmen, denn jeder Beitrag trägt dazu bei, die Bäume wieder zu pflanzen, die bei dem Sturm am 24. August 2023 gefällt wurden.

