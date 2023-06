Marché des producteurs Domaine des Menards Chevagnes, 25 juin 2023, Chevagnes.

Chevagnes,Allier

Plongez dans l’ambiance du marché des producteurs au Domaine des Menards : produits locaux, animations, restauration et une tombola à ne pas manquer. Une journée gourmande et divertissante vous attend !.

2023-06-25 à 09:00:00 ; fin : 2023-06-25 17:00:00. .

Domaine des Menards Les Menards

Chevagnes 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Immerse yourself in the atmosphere of the farmers’ market at Domaine des Menards: local produce, entertainment, food and drink, and a tombola not to be missed. A gourmet and entertaining day awaits you!

Sumérjase en el ambiente del mercado agrícola del Domaine des Menards: productos locales, animaciones, comida y bebida y una tómbola que no se puede perder. Le espera un día de comida y diversión

Tauchen Sie ein in die Atmosphäre des Bauernmarktes auf der Domaine des Menards: lokale Produkte, Unterhaltung, Essen und Trinken und eine Tombola, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten. Ein Tag voller Gaumenfreuden und Unterhaltung wartet auf Sie!

Mise à jour le 2023-06-07 par Office du tourisme de Moulins & sa région