Bror Gunnar Jansson Domaine des Mattines Genève, dimanche 18 février 2024.

Bror Gunnar Jansson Grosse claque scandinave garantie ici : le blues solitaire et surpuissant du jeune Suédois va décoiffer le public jusqu’au tout dernier rang. Dimanche 18 février, 20h00 Domaine des Mattines Plein tarif : CHF 35.- / Réduit : CHF 30.- / Jeune : CHF 25.- / 20an 20 francs : CHF 18.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-18T20:00:00+01:00 – 2024-02-18T21:30:00+01:00

Fin : 2024-02-18T20:00:00+01:00 – 2024-02-18T21:30:00+01:00

« Faceless Evil, Nameless Fear », dernier opus de Bror Gunnar Jansson, plonge l’auditeur dans un abîme musical insondable. Fusionnant blues et folk, l’artiste suédois explore des territoires sonores sombres, révélant les mystères de l’âme. Sa guitare brute et sa voix rauque créent une esthétique unique, où le nordique rencontre le delta du Mississippi.

L’univers musical de Jansson, mêlant traditions nordiques et blues, transcende les frontières. Chaque composition est une invitation à un voyage émotionnel, une exploration où la rugosité des émotions s’entrelace avec des mélodies délicates. Dans cet éther musical, « Faceless Evil, Nameless Fear » se dresse comme une pièce maîtresse, capturant l’essence même d’un artiste qui sculpte des paysages sonores où l’obscurité devient une source de beauté inattendue.

Avec le soutien du Domaine des Mattines

Ouverture des portes à 19h30.

Une place ahetée = une salade offerte !

Habillez-vous chaudement !

Domaine des Mattines Chemin des Mattines 21 Genève 1258 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/shop/MkZnP0i1Gn/event/1109400/ »}] [{« link »: « https://domaine.mattines.ch/ »}]

DR