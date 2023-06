Séjour au domaine des Mannesarts domaine des Mannesarts Les Mazures, 17 juillet 2023, Les Mazures.

Séjour au domaine des Mannesarts 17 – 21 juillet domaine des Mannesarts nous n’organisons pas de transport en dehors du lieu de départ à Revin 64 rue JEAN MACÉ,

les objectifs de ce séjour sont :

– Partager des activités sportives, ludiques et culturelles en collectif : Le but d’une activité physique et sportive en ACM est bien d’éduquer, pas d’obtenir un résultat sportif. Par le nécessaire rapport à l’autre qu’elle induit, l’activité sportive et/ou physique est souvent pratiquée pour favoriser les échanges et les rencontres en début de période et faciliter la création d’un collectif. Elle permet par ailleurs le maintien d’un équilibre physique mais aussi de lutter contre le surpoids souvent connus des pré-adolescents.

– Développer le partenariat entre l’arel et le service jeunesse de la ville de Revin.

domaine des Mannesarts rue du paquis, 08500 Les Mazures Les Mazures 08500 Ardennes Grand Est [{« type »: « link », « value »: « http://arel08500.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0324402091 »}, {« type »: « email », « value »: « nadege.arel@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0625881285 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T13:00:00+02:00 – 2023-07-17T23:59:00+02:00

2023-07-21T12:30:00+02:00 – 2023-07-21T23:59:00+02:00