MARCHÉ DE NOËL Domaine des Lys Ancenis-Saint-Géréon Catégories d’Évènement: Ancenis-Saint-Géréon

Loire-Atlantique MARCHÉ DE NOËL Domaine des Lys Ancenis-Saint-Géréon, 9 décembre 2023, Ancenis-Saint-Géréon. Ancenis-Saint-Géréon,Loire-Atlantique Marché artisanal d’une centaine d’exposants..

2023-12-09 fin : 2023-12-10 . .

Domaine des Lys Lieu-dit Château de Guére

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Craft market with around 100 exhibitors. Mercado de artesanía con un centenar de expositores. Kunsthandwerksmarkt mit rund 100 Ausstellern. Mise à jour le 2023-10-11 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Ancenis-Saint-Géréon, Loire-Atlantique Autres Lieu Domaine des Lys Adresse Domaine des Lys Lieu-dit Château de Guére Ville Ancenis-Saint-Géréon Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Domaine des Lys Ancenis-Saint-Géréon latitude longitude 47.38827;-1.21239

Domaine des Lys Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ancenis-saint-gereon/