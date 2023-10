BAL DE L’HORREUR – HALLOWEEN Domaine des Lys Ancenis-Saint-Géréon, 31 octobre 2023, Ancenis-Saint-Géréon.

Ancenis-Saint-Géréon,Loire-Atlantique

Le Retour du Bal de l’Horreur imaginé cette année par le Bar le Kode, une nouvelle Soirée Halloween dans un univers festif, immersif et angoissant..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . .

Domaine des Lys Lieu-dit Château de Guére

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The return of the Bal de l’Horreur, imagined this year by Bar le Kode, a new Halloween evening in a festive, immersive and eerie universe.

Vuelve este año el Bal de l’Horreur, organizado por Bar le Kode, una nueva velada de Halloween en un universo festivo, inmersivo y aterrador.

Die Rückkehr des Horrorballs, der dieses Jahr von der Bar le Kode erdacht wurde, ein neuer Halloween-Abend in einer festlichen, immersiven und beängstigenden Welt.

Mise à jour le 2023-10-11 par eSPRIT Pays de la Loire