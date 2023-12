Stage d’initiation domaine des Lugées Arès, 21 janvier 2024, Arès.

Arès Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-21

fin : 2024-01-21

Connaissance de son appareil photo théorique et pratique, prise de vue, cadrage/vitesse, lecture d’image, impression de photos…

Les deux dates sont indissociables (14 et 21 janvier).

Public adulte – Payant.

Inscription obligatoire.

Nombre de places limité..

Connaissance de son appareil photo théorique et pratique, prise de vue, cadrage/vitesse, lecture d’image, impression de photos…

Les deux dates sont indissociables (14 et 21 janvier).

Public adulte – Payant.

Inscription obligatoire.

Nombre de places limité.

Connaissance de son appareil photo théorique et pratique, prise de vue, cadrage/vitesse, lecture d’image, impression de photos…

Les deux dates sont indissociables (14 et 21 janvier).

Public adulte – Payant.

Inscription obligatoire.

Nombre de places limité.

.

domaine des Lugées

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-20 par OT Arès