Stage photo sur 2 jours Domaine des Lugées Arès, 14 octobre 2023, Arès.

Arès,Gironde

Stage réparti sur les samedis 14 et 21 octobre : connaître son appareil photo, prises de vue, initiation logiciel de retouche photo, lecture d’image.

Tout public – Payant.

2023-10-14 fin : 2023-10-14 17:00:00

Domaine des Lugées

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Saturdays October 14 and 21: getting to know your camera, shooting, introduction to photo editing software, image reading.

Open to all – Charge

Sábados 14 y 21 de octubre: conocer la cámara, hacer fotos, iniciación al software de edición fotográfica, lectura de imágenes.

Abierto a todos – Gratuito

Samstag, 14. und 21. Oktober: Kennenlernen der Kamera, Fotoaufnahmen, Einführung in die Bildbearbeitungssoftware, Lesen von Bildern.

Alle Altersgruppen – kostenpflichtig

Mise à jour le 2023-08-29 par OT Arès