Initiation au bridge domaine des lugées Arès, 30 septembre 2023, Arès.

Arès,Gironde

Initiation au bridge pour les débutants, adultes et enfants, dans la petite salle du domaine des Lugées.

Dès 8 ans.

Gratuit..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . .

domaine des lugées

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Bridge initiation for beginners, adults and children, in the small hall of the Domaine des Lugées.

Ages 8 and up.

Free admission.

Iniciación al bridge para principiantes, adultos y niños, en la pequeña sala del Domaine des Lugées.

Para niños a partir de 8 años.

Entrada gratuita.

Einführung in Bridge für Anfänger, Erwachsene und Kinder im kleinen Saal des Domaine des Lugées.

Ab 8 Jahren.

Kostenlos.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT Arès