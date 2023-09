Matinée ERIP Domaine des loges Parthenay Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Parthenay Matinée ERIP Domaine des loges Parthenay, 14 octobre 2023, Parthenay. Matinée ERIP Samedi 14 octobre, 09h30 Domaine des loges Entrée libre Venez participer à la 2ème édition de la matinée ERIP (Espace Régional d’Information de Proximité) !

Reconversion, évolution professionnelle, développement des compétences, création reprise d’entreprise, formation…

Samedi 14 octobre 2023, de 9h30 à 12h au Domaine des Loges à Parthenay Domaine des loges parthenay Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T09:30:00+02:00 – 2023-10-14T12:00:00+02:00

2023-10-14T09:30:00+02:00 – 2023-10-14T12:00:00+02:00 erip formation Maison de l’Emploi et des Entreprises de Parthenay et de Gâtine Détails Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres, Parthenay Autres Lieu Domaine des loges Adresse parthenay Ville Parthenay Departement Deux-Sèvres Lieu Ville Domaine des loges Parthenay latitude longitude 46.649899;-0.23555

Domaine des loges Parthenay Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/parthenay/