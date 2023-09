Soirée de l’illétrisme Domaine des loges Parthenay Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Parthenay Soirée de l’illétrisme Domaine des loges Parthenay, 19 septembre 2023, Parthenay. Soirée de l’illétrisme Mardi 19 septembre, 19h00 Domaine des loges Entrée libre A l’occasion de la soirée de l’illettrisme, venez rencontrer Aline Le Guluche, auteur du livre « J’ai appris à lire à 50 ans »

Témoignage et questions-réponses

Mardi 19 septembre 2023

19h00

Domaine des Loges à Parthenay Domaine des loges parthenay Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-19T19:00:00+02:00 – 2023-09-19T21:00:00+02:00

2023-09-19T19:00:00+02:00 – 2023-09-19T21:00:00+02:00 illetrisme Maison de l’Emploi et des Entreprises de Parthenay et de Gâtine Détails Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres, Parthenay Autres Lieu Domaine des loges Adresse parthenay Ville Parthenay Departement Deux-Sèvres Lieu Ville Domaine des loges Parthenay latitude longitude 46.649899;-0.23555

Domaine des loges Parthenay Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/parthenay/