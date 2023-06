Visite guidée du domaine des Hauts Vents Domaine des Hauts Vents Saint-Ouen-du-Tilleul, 16 septembre 2023, Saint-Ouen-du-Tilleul.

Visite guidée du domaine des Hauts Vents Samedi 16 septembre, 15h30 Domaine des Hauts Vents

Alain Caboulet, troisième génération de poducteurs de calvados, vous invite à la découverte du Domaine des Hauts Vents.

Domaine regroupant 37 ha de pommiers et poiriers, vous découvrirez la fabrication des produits cidricoles de la pomme aux produits finis : cidres, poiré, jus de pomme, Pommeau de Normandie et Calvados AOC….

Pour clôturer, la visite, vous pourrez déguster nos produits : cidres (médaillés au Concours Général Agricole de Paris depuis plusieurs années), jus de pomme, Pommeau de Normandie et Calvados…

Domaine des Hauts Vents Impasse des Hauts-Vents, 27670 Saint-Ouen-du-Tilleul Saint-Ouen-du-Tilleul 27670 Eure Normandie 02 35 81 53 77 http://www.leshautsvents.com Au cœur d’un domaine du XVIe et XVIIe s., depuis trois générations la famille Caboulet produit du cidre, pommeau, calvados, confit de cidre, vinaigre et jus de fruits. Ateliers de cidrerie, distillerie et chais de vieillissement. Dégustation des produits médaillés sur Paris. A13 direction Caen sortie maison brulée, suivre Bourgtheroulde puis reprendre direction Elbeuf. Entre Bourgtheroulde et Elbeuf.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

Domaine des hauts vents