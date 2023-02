DOMAINE DES GROTTES DE HAN PASSHAN ENFANT CARTES/CE DOMAINE DES GROTTES DE HAN, 18 février 2023, HAN-SUR-LESSE.

Valable du 18/02 au 12/11/2023 selon calendrier d’ouverture du site Réservation obligatoire d’un créneau Le Domaine des Grottes de HanAu centre de la terre, au cœur de la nature sauvage !Partez à la rencontre de la nature authentique. Explorez la Grotte de Han et aventurez-vous dans le Parc Animalier… Émerveillement garanti !Le Parc Animalier, une rencontre avec la Nature sauvageBaladez-vous dans 250 ha de nature préservée. À pied sur un Sentier pédestre de 3 ou 6 km ou à bord d’un Safari-car, admirez de nombreux animaux issus de notre continent, dont les Big 5 européens (l’ours brun, le loup, le bison, le lynx et le glouton), et contemplez des panoramas époustouflants. Une exploration qui se termine par « la Colline aux Ours », 2 ha de nature dédiée à l’ours brun.Visite du Parc en Safari-car : 1h30Visite du Parc à pied : 3 à 4 hLa merveilleuse Grotte de Han et son spectaculaire son et lumière « Origin »Plongez sous terre au cœur des miracles géologiques de l’une des plus belles grottes d’Europe, classée 3 étoiles au Guide Vert Michelin. Découvrez la Grotte sous un tout nouvel éclairage féerique et parcourez ses galeries secrètes et salles immenses, richement décorées de concrétions. Assistez à l’éblouissant spectacle 360° « Origin » et admirez les reflets des draperies dans la Lesse souterraine…La Grotte Découverte : 1h15Le ticket PassHan vous donne accès au Parc Animalier (à pied ou en Safari-car), à la visite Grotte Découverte, ainsi qu’au musée PrehistoHan, une exposition archéologique passionnante et à Han 1900, le musée des métiers oubliés.Le saviez-vous ? Le Domaine des Grottes de Han est situé au cœur du premier Geopark de Belgique : l’UNESCO Global Geopark Famenne-Ardenne.INFORMATIONS PRATIQUES• Billet 1 jour valable du 18 février au 12 novembre 2023 selon calendrier d’ouverture du site• Gratuit pour les moins de 4 ansAttention : il est nécessaire de réserver vos places sur le site des grottes en cliquant sur le bouton « Tickets » à droite en haut du site web et ensuite sur « Réservation ». En introduisant votre code unique, vous pourrez réserver la date et l’heure de votre visite. Vous recevrez ensuite vos tickets datés.

DOMAINE DES GROTTES DE HAN HAN-SUR-LESSE Rue Joseph Lamotte,2 5580

