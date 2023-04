De ferme en ferme au Domaine des Gravennes Domaine des Gravennes Suze-la-Rousse Catégories d’Évènement: Drôme

Suze-la-Rousse

De ferme en ferme au Domaine des Gravennes Domaine des Gravennes, 29 avril 2023, Suze-la-Rousse . Suze-la-Rousse ,Drome , De ferme en ferme au Domaine des Gravennes 2933 route de Baume Domaine des Gravennes Suze-la-Rousse Drome Domaine des Gravennes 2933 route de Baume

2023-04-29 – 2023-04-30

Domaine des Gravennes 2933 route de Baume

Suze-la-Rousse

Drome . Rémi, Luc, Bernadette et toute l’équipe vous font partager leur passion ! Vigne, cave, vitiforesterie…

Atelier sur place : fabrication d’un nichoir à oiseaux pour les enfants.

Vous pourrez également partager un déjeuner paysan. contact@domainedesgravennes.com +33 4 75 04 84 41 Domaine des Gravennes 2933 route de Baume Suze-la-Rousse

dernière mise à jour : 2023-04-04 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Suze-la-Rousse Autres Lieu Suze-la-Rousse Adresse Suze-la-Rousse Drome Domaine des Gravennes 2933 route de Baume Ville Suze-la-Rousse Departement Drome Tarif Lieu Ville Domaine des Gravennes 2933 route de Baume Suze-la-Rousse

Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse Drome https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/suze-la-rousse /

De ferme en ferme au Domaine des Gravennes Domaine des Gravennes 2023-04-29 was last modified: by De ferme en ferme au Domaine des Gravennes Domaine des Gravennes Suze-la-Rousse 29 avril 2023 2933 route de Baume Domaine des Gravennes Suze-la-Rousse Drome Domaine des Gravennes Suze-la-Rousse Drôme

Suze-la-Rousse Drome