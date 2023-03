Spectacle : « Les aventures de Lola : l’œuf d’Or » Domaine des Grands Chênes Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines

Spectacle : « Les aventures de Lola : l’œuf d’Or » Domaine des Grands Chênes, 22 avril 2023, Versailles. Spectacle : « Les aventures de Lola : l’œuf d’Or » 22 et 23 avril Domaine des Grands Chênes Tarif : 5 € Par la compagnie Aller/Retour Théâtre et l’AIDAS Cette année, Lola le lapin de Pâques est chargée d’une grande mission : la reine Cocotte du royaume de Pâques lui confie son œuf d’or pour aller le cacher. Lola devra utiliser toutes les ressources à sa disposition et vivre une vraie expédition pour sauver la chasse aux œufs et le jour de Pâques. Domaine des Grands Chênes 17, rue Anatole France – 78000 Versailles Versailles 78000 Porchefontaine Yvelines Île-de-France Le nouveau siège de l’Academie Internationale Des Arts du Spectacle de la Ville de Versailles. Un lieu de partage unique en Europe ! Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-22T16:00:00+02:00 – 2023-04-22T16:45:00+02:00

2023-04-23T16:00:00+02:00 – 2023-04-23T16:45:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Domaine des Grands Chênes Adresse 17, rue Anatole France - 78000 Versailles Ville Versailles Departement Yvelines Age min 3 Age max 8 Lieu Ville Domaine des Grands Chênes Versailles

Domaine des Grands Chênes Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Spectacle : « Les aventures de Lola : l’œuf d’Or » Domaine des Grands Chênes 2023-04-22 was last modified: by Spectacle : « Les aventures de Lola : l’œuf d’Or » Domaine des Grands Chênes Domaine des Grands Chênes 22 avril 2023 Domaine des Grands Chênes Versailles Versailles

Versailles Yvelines