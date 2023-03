Extraits de Bertolt Brecht (théâtre) Domaine des Grands Chênes Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines

Extraits de Bertolt Brecht (théâtre) Domaine des Grands Chênes, 21 avril 2023, Versailles. Extraits de Bertolt Brecht (théâtre) Vendredi 21 avril, 10h00 Domaine des Grands Chênes Entrée libre Par l’AIDAS et des étudiants de l’ESIAD Extraits d’une création du Mois Molière 2023, à partir du « cercle de craie caucasien » de Brecht, avec la participation des étudiants en Art Dramatique de l’ESIAD. Classe ouverte dirigée par Danuta Zarazik. Dans le cadre des Portes Ouvertes de l’AIDAS Domaine des Grands Chênes 17, rue Anatole France – 78000 Versailles Versailles 78000 Porchefontaine Yvelines Île-de-France Le nouveau siège de l’Academie Internationale Des Arts du Spectacle de la Ville de Versailles. Un lieu de partage unique en Europe ! Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-21T10:00:00+02:00 – 2023-04-21T11:00:00+02:00

2023-04-21T10:00:00+02:00 – 2023-04-21T11:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Domaine des Grands Chênes Adresse 17, rue Anatole France - 78000 Versailles Ville Versailles Departement Yvelines Age min 10 Age max 99 Lieu Ville Domaine des Grands Chênes Versailles

Domaine des Grands Chênes Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Extraits de Bertolt Brecht (théâtre) Domaine des Grands Chênes 2023-04-21 was last modified: by Extraits de Bertolt Brecht (théâtre) Domaine des Grands Chênes Domaine des Grands Chênes 21 avril 2023 Domaine des Grands Chênes Versailles Versailles

Versailles Yvelines