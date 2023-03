Spectacle interactif : « Les Trois Mousquetaires » Domaine des Grands Chênes Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Spectacle interactif : « Les Trois Mousquetaires » Dimanche 16 avril, 17h00 Domaine des Grands Chênes Entrée payante, tarif : 5 € Par l'AIDAS et Marika Daniele

Spectacle interactif qui entraine le public dans des aventures de cape et d’épée ! Solo en scène de Marika Daniele. Mise en scène par Carlo Boso, avec la collaboration de l’Alliance Française de Padoue. Dimanche 16 avril – 17h

Durée : 45 min

Durée : 45 min

À partir de 5 ans, tarif : 5 € Dans le cadre du Festival Baz'arts des Mômes 2023 : http://www.versailles.fr/bazarts-des-momes Domaine des Grands Chênes 17, rue Anatole France – 78000 Versailles

2023-04-16T17:00:00+02:00 – 2023-04-16T17:45:00+02:00

