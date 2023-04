Théâtre : « Le Triomphe d’Arlequin » Domaine des Grands Chênes Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Théâtre : « Le Triomphe d’Arlequin » Domaine des Grands Chênes, 13 avril 2023, Versailles. Théâtre : « Le Triomphe d’Arlequin » 13 et 14 avril Domaine des Grands Chênes Tarif : 5 € Par l’AIDAS et l’Amata Compagnie

Dans une Venise imaginaire habite Pantalone, un vieil épicier français qui veut profiter du mariage de sa fille pour s’enrichir. Un capitaine vaniteux va tenter d’enlever la belle Fiordalise, la fille de l’épicier, avec l’aide de l’oniprésent Arlequin. Pièce écrite et mise en scène par Carlo Boso. Création du Mois Molière 2022. Jeudi 13 : Théâtre du Grand Chêne, domaine des Grands Chênes

Vendredi 14 : Salle du Grand Parquet, domaine des Grands Chênes Domaine des Grands Chênes 17, rue Anatole France – 78000 Versailles Versailles 78000 Porchefontaine Yvelines Île-de-France Le nouveau siège de l’Academie Internationale Des Arts du Spectacle de la Ville de Versailles. Un lieu de partage unique en Europe ! Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

