Extraits des « Amants du paradis » (théâtre) Domaine des Grands Chênes, 13 avril 2023, Versailles. Extraits des « Amants du paradis » (théâtre) Jeudi 13 avril, 18h00 Domaine des Grands Chênes Entrée libre Par l’AIDAS

Présentation publique d’extraits des « Amants du paradis » de Raoul Mille, création du Mois Molière 2023. Avec des étudiants en Art Dramatique de l’ESIAD – classe ouverte dirigée par Carlo Boso.

Dans le cadre des Portes Ouvertes de l’AIDAS Domaine des Grands Chênes 17, rue Anatole France – 78000 Versailles Versailles 78000 Porchefontaine Yvelines Île-de-France Le nouveau siège de l’Academie Internationale Des Arts du Spectacle de la Ville de Versailles. Un lieu de partage unique en Europe ! Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

