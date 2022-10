atelier débat : architecture et batiments agricoles de demain en littoral Domaine des Fouques 1405 chemin des premiers Borrels 83400 Hyeres Hyères Catégories d’évènement: Hyères

0619650844 domaine viticole créé par Yves et Michèle Gros, vigne cultvée en biodynamie et label Demeter Atelier débat : architecture et batiments agricoles de demain en littoral MALTAE poursuit ses travaux sur l’agriculture littorale et, pour les JNA, invite à revisiter cette délicate question, vieille d’un demi-siècle, qui fut à l’origine de la naissance des CAUE et dont le nouveau rapport à la nature, à l’agriculture et aux matériaux naturels transforme la formulation.

Comment composer entre règle et créativité, développement de nouvelles agricultures et loi littoral ?

Comment la création architecturale peut-elle aider à faire évoluer le contexte règlementaire pour répondre aux nécessités d’adaptation ?

Nous serons accueillis à Hyères, au domaine viticole des Fouques, premier Borrel

