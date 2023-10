A la découverte des champignons d’automne Domaine des Etangs de Taysse Espagnac, 4 novembre 2023, Espagnac.

Espagnac,Corrèze

Partez en balade sur le domaine des Etangs de Taysse avec Romain, guide expert en champignons, à la découverte des champignons qui peuplent nos forêts. Lors de cet échange, vous saurez identifier les différentes espèces de champignons et maîtriserez toutes les bonnes pratiques.

Plein tarif pour les plus de 12 ans, tarif réduit de 8 à 12 ans, gratuit pour les moins de 8 ans. Paiement lors de la réservation ou sur place. Paiement sur place uniquement en espèces..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 17:00:00. EUR.

Domaine des Etangs de Taysse

Espagnac 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Take a stroll around the Etangs de Taysse estate with Romain, an expert mushroom guide, to discover the mushrooms that populate our forests. During this exchange, you’ll learn how to identify the different species of mushrooms and master all the best practices.

Full price for over-12s, reduced price for 8-12s, free for under-8s. Payment on reservation or on site. Payment on site in cash only.

Dé un paseo por la finca Etangs de Taysse con Romain, un guía experto en setas, para descubrir las setas que habitan nuestros bosques. Durante esta charla, aprenderá a identificar las distintas especies de setas y dominará todas las buenas prácticas.

Precio completo para mayores de 12 años, precio reducido para 8-12 años, gratuito para menores de 8 años. Pago previa reserva o in situ. Pago in situ sólo en efectivo.

Machen Sie mit Romain, einem Pilzexperten und Führer, einen Spaziergang auf dem Gelände der Etangs de Taysse und entdecken Sie die Pilze, die unsere Wälder bevölkern. Bei diesem Austausch werden Sie die verschiedenen Pilzarten identifizieren können und alle guten Praktiken beherrschen.

Voller Preis für Personen über 12 Jahre, ermäßigter Preis für Personen von 8 bis 12 Jahren, kostenlos für Personen unter 8 Jahren. Zahlung bei der Buchung oder vor Ort. Zahlung vor Ort nur in bar.

