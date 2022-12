SUPER HÉROS DE LA NATURE Domaine des enfants du Boulonnais Senlecques Catégories d’évènement: Pas-de-Calais

Boulonnais : 200 € – semaine supplémentaire + 140€ – Non Boulonnais : 240€ – semaine supplémentaire + 180€

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Domaine des enfants du Boulonnais 62240 Desvres Senlecques 62240 Pas-de-Calais Hauts-de-France Forts de notre expérience des séjours précédents nous organiserons les ateliers » apprenants » de la façon suivante :

– Ateliers quotidiens de 2h par jour.

– Au moins une sortie liée à la thématique par séjour

– Retour sur les contenus thématiques et évaluations des acquis lors des grands jeux et de la journée exceptionnelle prévu le vendredi de chaque séjour. Objectifs :

– Découverte de différents écosystèmes (foret, zones humides)

– Initiation aux sciences de la nature

• Ornithologie

• Entomologie

• Dendrologie

– Découverte de la Faune et de la flore forestière

– Sensibilisation au développement durable

– Découverte des métiers de la nature

– Découverte du Bocage

– Découverte du cheval Boulonnais au travail Méthodes :

– Les petits gestes pour préserver la planète (tri sélectif, recyclage

– Mises en places d’ateliers pédagogiques encadrés par les animateurs permanents de la structure par groupes de 10 enfants.

– Sortie attelage

– Mini-randonnées en forêt domaniales de Desvres

– Création d’une plantation de peuplement forestier

– Ateliers techniques gestion durable

– Grands jeux de pistes pédagogiques

– Fabrication de papier recyclé Moyens :

– Accroliane Boulogne sur Mer

– ONF

– Eden 62 : gardes et animateur

– Personnel de la structure : animateurs nature

– Mr Jacques Leplat forestier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-11T08:30:00+02:00

2022-07-16T11:00:00+02:00 Domaine des Enfants du Boulonnais

Age minimum 6 Age maximum 13

