PORTES OUVERTES AU DOMAINE DES DEUX VALLÉES Domaine des Deux Vallées Val-du-Layon, 2 décembre 2023, Val-du-Layon.

Val-du-Layon,Maine-et-Loire

Le Domaine des Deux Vallées vous invite à venir découvrir et redécouvrir la nouvelle « levée des bouteilles à la mer », à l’occasion de ses portes ouvertes..

2023-12-02 fin : 2023-12-03 19:00:00. .

Domaine des Deux Vallées Lieu-dit Bellevue

Val-du-Layon 49190 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The Domaine des Deux Vallées invites you to come and discover and rediscover the new « Bottles in the Sea » lift at its open house.

El Domaine des Deux Vallées le invita a venir a descubrir y redescubrir el nuevo ascensor « Botellas en el mar », en su jornada de puertas abiertas.

Die Domaine des Deux Vallées lädt Sie anlässlich ihres Tags der offenen Tür ein, das neue « Flaschenpost-Heft » zu entdecken und wiederzuentdecken.

