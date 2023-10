Randonnée géologique dans le domaine des Courmettes Domaine des Courmettes, Route de Courmettes, 06140 Tourrettes-sur-Loup Tourrettes-sur-Loup Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Tourrettes-sur-Loup Randonnée géologique dans le domaine des Courmettes Domaine des Courmettes, Route de Courmettes, 06140 Tourrettes-sur-Loup Tourrettes-sur-Loup, 7 octobre 2023, Tourrettes-sur-Loup. Randonnée géologique dans le domaine des Courmettes Samedi 7 octobre, 11h30 Domaine des Courmettes, Route de Courmettes, 06140 Tourrettes-sur-Loup Gratuit. Cette randonnée vous emmènera admirer les paysages magnifiques des Préalpes et des gorges du Loup. Difficulté : 5 – 6 km de distance, sans difficulté INSCRIPTION OBLIGATPOIRE

Durée : 7h

Activité organisée par Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA) – Organisme public

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/randonnee-geologique-dans-le-domaine-des-courmettes

2023-10-07T11:30:00+02:00 – 2023-10-07T18:30:00+02:00

