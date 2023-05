Visite guidée Domaine des Cloires, 3 juin 2023, Chârost.

Visite guidée 3 et 4 juin Domaine des Cloires Gratuit sur inscription confirmée par courriel, dans la limite des places disponibles. Les visites débutent à 15h00 précises pour une durée de 1h30. Prévoir de bonnes chaussures. Les chiens ne sont pas admis. Photos interdites.

Visite guidée du parc par les propriétaires du domaine qui présentent son histoire et les caractéristiques du parc paysager du Second Empire dessiné par François Duvillers Chasseloup.

Domaine des Cloires Les Cloires 18290 Chârost Chârost 18290 Cher Centre-Val de Loire 06 76 66 59 37 [{« type »: « email », « value »: « koefoed.gouy@gmail.com »}] Le Domaine des Cloires est l’œuvre d’un couple issoldunois du second empire. Il se compose d’une maison bourgeoise, de fabriques, d’une orangerie, d’une serre et de dépendances. Il est délimité par l’Arnon, des prés champêtres, des champs labourées et se trouve au milieu d’un écrin exceptionnel composé d’un parc paysagiste ayant pour particularité d’être dessiné en 1868 par François Duvillers-Chasseloup (1807-1887) architecte, paysagiste, botaniste, franco-belge. Il est aujourd’hui considéré en France comme un des principaux paysagistes de la deuxième moitié du 19ème siècle (avec Edouard André, Barillet-Deschamps, Bülher et Armand Désiré Péan). Le parc est composé de pelouses, de sentiers, d’arbres et d’essences dont plusieurs datent de la fondation du parc. Le parc contient également une partie boisée voué à la promenade, sa topographie permet d’apprécier les vues sur un faux vallon, la vallée de l’Arnon et l’horizon. Gare d’Issoudun (12 km), parking au bord de la route départementale

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T15:00:00+02:00 – 2023-06-03T16:30:00+02:00

2023-06-04T15:00:00+02:00 – 2023-06-04T16:30:00+02:00

© MKoefoed