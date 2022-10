LA NATURE CA RAPPROCHE DOMAINE DES CIGOGNEAUX Labaroche Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Labaroche

LA NATURE CA RAPPROCHE DOMAINE DES CIGOGNEAUX, 24 octobre 2022, Labaroche. LA NATURE CA RAPPROCHE 24 – 28 octobre DOMAINE DES CIGOGNEAUX

Sur inscription

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. DOMAINE DES CIGOGNEAUX 208 Le Breu 68910 LABAROCHE Kaysersberg Labaroche 68910 Haut-Rhin Grand Est A travers des activités ludiques et éducatives, nous faciliterons la compréhension de la vie à la montagne. La visite de sites, les échanges avec des acteurs de la montagne, la possibilité de découvrir des activités sportives et de créer des objets renforceront la connaissance de ce milieu particulier. Profitant de ces lieux, nous accompagnerons les jeunes à se découvrir et à se donner des objectifs par des ateliers de prise de parole, d’expression corporelle et d’écoute des autres. Les veillées seront orchestrées pour inciter les jeunes à découvrir des contes du massif ou de faire des randonnées nocturnes. Construire, connaître, s’associer pour créer des projets seront les axes principaux de cette semaine. A LA DECOUVERTE DE LA NATURE Public 8-12 ans

– Modelage de végétaux avec pâte à modeler/pâte à sel

– Dessins à l’aide des feuilles de la nature

– Devinettes sur les végétaux en anglais

– Découverte des éléments de la nature (terre, eau, feu)

– Reconnaissance des différents sons de la forêt

– Sentier pieds nus

– Réalisation de masques sur les animaux de la forêt

– Histoires & Contes avec Innocent YAPI (Conteur africain qui nous parlera de partage, de famille..)

– Atelier cuisine « Qu’est-ce qu’on trouve dans nos assiettes ? Réaliser une soupe de potiron

– Partager des moments de notre quotidien avec Innocent Yapi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-24T09:00:00+02:00

2022-10-28T16:28:00+02:00 FH

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Labaroche Autres Lieu DOMAINE DES CIGOGNEAUX Adresse 208 Le Breu 68910 LABAROCHE Kaysersberg Ville Labaroche Age minimum 8 Age maximum 13 lieuville DOMAINE DES CIGOGNEAUX Labaroche Departement Haut-Rhin

DOMAINE DES CIGOGNEAUX Labaroche Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/labaroche/

LA NATURE CA RAPPROCHE DOMAINE DES CIGOGNEAUX 2022-10-24 was last modified: by LA NATURE CA RAPPROCHE DOMAINE DES CIGOGNEAUX DOMAINE DES CIGOGNEAUX 24 octobre 2022 Domaine des Cigogneaux Labaroche Labaroche

Labaroche Haut-Rhin