7ème édition Festival Médiéval Sud-Gironde Domaine des Bois de Cabiros, 10 juin 2023, Landiras.

7ème édition Festival Médiéval Sud-Gironde 10 et 11 juin Domaine des Bois de Cabiros

Tarifs et billetterie en ligne. Gratuit pour les -6 ans.

Un RDV incontournable en Nouvelle Aquitaine! Site en pleine nature de 8 hectares, spectacles & animations en NON STOP tout le WE, grand marché artisanal, immersion médiévale garantie !

Domaine des Bois de Cabiros Landiras Landiras 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Suite au succès des précédentes éditions, l’association landiranaise Event’Arts, organisatrice de cet événement, réitère l’aventure les 10 et 11 Juin 2023 avec la 7ème édition du Festival Médiéval Sud Gironde, au domaine des Bois Cabiros, sur la commune de Landiras, en Sud Gironde, à seulement 30mn de Bordeaux !

Si vous êtes à la recherche d’une idée de sortie lors d’un week-end pour vous divertir, en famille ou entre amis, ne cherchez plus! Vous allez être littéralement transportés dans une autre dimension, dans une autre époque, celle du Moyen Age! Venez vivre cette immersion médiévale unique, ludique et pédagogique, un RDV incontournable en Nouvelle Aquitaine, au cœur même d’une forêt, et tout ceci sur 8 hectares en pleine nature.

Une multitude de spectacles de qualité (avec des compagnies de renommée internationale) ainsi que bon nombre d’animations riches et variées, des initiations ainsi que des ateliers vont seront proposés durant ces 2 journées en NON STOP ainsi qu’une nocturne le samedi soir avec un spectacle de feu à vous couper le souffle !

Vous pourrez également flâner lors du grand marché artisanal, bref, une sortie qui vous comblera sur tous points !

PROGRAMME

Temps forts

Grand tournoi de Chevalerie (cascades et joutes équestres)

Fauconnerie

Spectacle humoristique ‘Le Tinel de Surgien »

Les voltigeurs du Roi (grand spectacle de voltige équestre avec poste hongroise)

Les maîtres d’armes (démonstrations de combat médiéval & béhourd)

Sortilèges et enchantements (spectacle de magie fantastique)

Spectacle de marionnettes et jeu inter réactif d’intrigue médiévale

Initiations/formations proposées par un sourcier avec mini conférence

Balades dans la foret avec un naturopathe pour découvrir les êtres de la forêt

Les oracles de Myriam et Pascal (micro-consultations de voyance et mini conférence sur la sorcellerie au moyen Äge Wiccan)

Découverte des plantes aromatiques et médicinales avec dégustation

Initiation à l’archerie

Le célèbre lancer de haches (animation participative au lancer de haches pour adultes et enfants)

Jeu de piste

Aventure game (sur inscription, payant)

Soft sword (initiation au combat médiéval avec armes en mousse pour enfants)

Ferme pédagogique avec la présence de Boris le chameau

Parcours d’agility avec des mini chèvres

Atelier proposés sur les enluminures

Initiation à la danse médiévale

Il y aura également une vingtaine de jeux en bois avec animateur, et pour vous mettre dans l’ambiance, déambulation fantastique avec des faunes en échasses, magicien, jongleurs, deux troupes de musiciens et troubadours …

4 maréchaux ferrant vous feront des démonstrations de forge avec des réalisations en live !

Le grand marché artisanal médiéval sera proposé samedi et dimanche avec une spéciale nocturne le samedi soir. Plus de 60 exposants venant d’Aquitaine ainsi que des 4 coins de France auront le plaisir de vous faire découvrir leurs talents à travers leurs créations!

Pour clôturer cette soirée, un magnifique spectacle de feu vous sera proposé le samedi soir à vous couper le souffle! animé en 1ere partie par l’artiste Anatole Houard et en 2eme partie, un spectacle équestre de feu par la célèbre compagnie impulsion ! Technique et pyrotechnie seront au RDV pour illuminer votre soirée!

INFOS PRATIQUES

Agrandissement du Parking (7 hectares), toujours gratuit à proximité du festival, avec placeurs.

Accès rapide par la A62 sortie 2, direction Landiras (33 7230), suivre fléchage (10mn de la sortie d’autoroute)

Buvettes et restauration sur place, Paiement possible par CB

Animaux interdits (du fait de la présence des chevaux, chameau, rapaces, chèvres,….)



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T10:00:00+02:00

2023-06-11T20:00:00+02:00

Event’Arts