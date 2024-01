8ème édition Festival Médiéval Sud Gironde (8/9 Juin 2024, 33 720 Landiras) domaine des bois de cabiros 33720 Landiras Landiras, samedi 8 juin 2024.

8ème édition Festival Médiéval Sud Gironde (8/9 Juin 2024, 33 720 Landiras) Un RDV incontournable en Nouvelle Aquitaine! Un Site exceptionnel en pleine nature sur 10 Hectares de forêt, spectacles, ateliers, initiations et animations en NON STOP, immersion médiévale garantie! 8 et 9 juin domaine des bois de cabiros 33720 Landiras GRATUIT poules enfants de moins de 6 ans, entrées prévente à tarifs préférentiels et pass 2 jours sur www.bestofmedieval.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-08T10:00:00+02:00 – 2024-06-08T23:30:00+02:00

Fin : 2024-06-09T10:00:00+02:00 – 2024-06-09T20:00:00+02:00

http://www.bestofmedieval.fr d’une idée de sortie pour vous divertir en famille ou entre amis, venez vivre cette aventure unique, ludique et pédagogique, immersion médiévale garantie!

Un RDV incontournable en Nouvelle Aquitaine! Un Site exceptionnel en pleine nature sur 10 Hectares de forêt, grand marché artisanal, spectacles & animations en NON STOP tout le WE avec une nocturne samedi soir avec concert et un spectacle de feu à vous couper le souffle!

Suite au succès des précédentes éditions (11 700 visiteurs en 2023), l’association landiranaise Event’Arts, organisatrice de cet événement, réitère l’aventure les 8 et 9 Juin 2024 avec une 8ème édition spéciale du Festival Médiéval Sud Gironde, au cœur du domaine forestier privé des Bois Cabiros, sur la commune de Landiras (33 720), en Sud Gironde, à seulement 30mn de Bordeaux !

Découvrez vite notre teaser pour vous faire une petite idée de cet événement!

https://www.youtube.com/watch?v=9BzLvAQNVG4

Une multitude de grands spectacles de qualité (avec des compagnies de renommée internationale) ainsi que bon nombre d’animations et d’initiations, riches et variées ainsi que des ateliers vont seront proposés durant ces 2 journées en non stop, nocturne le samedi soir avec concert et grand spectacle de feu !Vous pourrez également flâner lors du grand marché artisanal (plus de 80 exposants), bref, une sortie pour tous, qui vous comblera en tous points !

NOUVEAUTÉS 2024 !

Pour cette édition spéciale, nous vous avons réservé de belles surprises! Un bon encore plus grand dans le temps ! Pourquoi ne pas croiser des romains et des mousquetaires sur le festival, découvrir leur campement, discuter avec ces passionnés et apprécier leurs combats ? Des grands spectacles à découvrir absolument !

Agrandissement du site (1,5 Hectares supplémentaire ombragé et arboré), augmentation du nombre de spectacles et d’animations (compagnies de notoriété internationale avec un concert le samedi soir) !agrandissement du parking (toujours gratuit), nouveaux pôles de restauration rapide (plusieurs food trucks), restauration médiévale assise, plus de tribunes et augmentation du nombre de toilettes.

Nous avons étoffé la programmation de dimanche avec une grande parade à l’ouverture du festival et un final avec tous les artistes en fin de journée afin de clôturer cette 8ème édition en beauté !

PROGRAMME

Temps forts : Grand tournoi de Chevalerie (joutes équestres), Spectacle équestre Romain avec course de chars, Spectacle de Fauconnerie, Spectacle aérien, Spectacle de rue Les Baladeux, Spectacle de voltige équestre, Démonstrations de combats romain, médiéval et mousquetaire, Spectacle de marionnettes, Scénette (spectacle humoristique), Spectacle de magie, Contes pour enfants, initiation à l’archerie, soft-sword (initiation au combat médiéval avec armes en mousse pour enfants), jeu de piste, aventure-game (activité encadrée par des professionnels, payant, sur inscription), animation au parc animalier avec la présence de Boris le chameau, parcours d’agility avec des mini chèvres, ateliers de coloriage proposés sur les enluminures, initiation à la danse médiévale, manège en bois la grande roue (pour adultes et enfants) ….et bien d’autres surprises !

4 maréchaux ferrant vous feront des démonstrations de forge avec des réalisations en live, formations en radiesthésie proposées par un sourcier avec mini conférence, balades dans la forêt avec un naturopathe pour découvrir comment communiquer avec les arbres, Les oracles de Myriam (micro-consultations de voyance avec plusieurs voyants et mini conférence sur la sorcellerie au moyen Äge Wiccan), découverte des plantes aromatiques et médicinales, mini conférence sur la litho-thérapie….

Il y aura également une vingtaine de jeux en bois anciens avec animateur, et pour vous mettre dans l’ambiance, de la déambulation fantastique avec des faunes en échasses, ainsi que la célèbre compagnie Entr’Act, un magicien, des jongleurs, deux compagnies reconnues de musiciens et troubadours avec leurs danseuses …

Tout au long du week-end, cinq compagnies auront monté des campements (époque romaine, médiévale et mousquetaire) et vous proposeront de découvrir leurs univers, bon nombres d’ateliers aussi passionnants les uns que les autres (présentation armes, arbalètes, frappe de monnaie, maillage (cote de maille), troupe de lépreux, couture, textile, bois, alimentation…Des passionnés qui se réjouissent de vous rencontrer et d’échanger avec vous !

Le grand marché artisanal médiéval sera proposé samedi et dimanche en non stop avec une spéciale nocturne le samedi soir. Plus de 80 exposants venant d’Aquitaine ainsi que des 4 coins de France auront le plaisir de vous faire découvrir leurs talents à travers leurs créations uniques!

Pour clôturer la soirée du samedi soir, après la démonstration de combat médiéval, un concert (tout public) vous sera proposé par la compagnie Entr’Act suivi d’un magnifique spectacle de feu à vous couper le souffle! animé en 1ere partie par la compagnie Cielo et en 2eme partie, un spectacle équestre de feu par la célèbre compagnie Impulsion ! Technique et pyrotechnie seront au RDV pour illuminer votre soirée!

INFOS PRATIQUES

Agrandissement du site (événement sur 10 Hectares de forêt classée et préservée)

Agrandissement du Parking (7 hectares), toujours gratuit à proximité du festival, avec placeurs, zone PMR et bus

Accès rapide par la Autoroute A62 sortie 2, direction Landiras (33 720), suivre fléchage (10mn de la sortie d’autoroute)

C’est à 25mn de Bordeaux, 17 mn de Langon, 50mn du Bassin d’Arcachon.

Billetterie entrée (paiement sur place possible en CB), avec files prioritaires Entrées prévente

Programme papier distribué gratuitement à votre arrivée

Buvettes, restauration rapide (food-trucks) et restauration médiévale proposés sur place, Paiement possible par CB

Possibilité de pique niquer sur le site

Animaux interdits (du fait de la présence des rapaces, chevaux, lamas, chameau, chèvres,….)

Infos, programme, billetterie avec tarifs prévente sur www.bestofmedieval.fr (GRATUIT pour les enfants de moins de 6 ans)

Au plaisir de vous y voir ou de vous y revoir et de partager cet événement à vos côtés,

Cordialement,

L’équipe Event’Arts

Association Event’Arts, Domaine des bois de Cabiros, 33 720 Landiras

Tél : 06 34 54 24 29, mail : bestofmedieval@gmail.com, site internet : www.bestofmedieval.fr

famille spectacles

Event’Arts