Portes ouvertes au Domaine des Bérioles Domaine des Bérioles Cesset

Cesset Portes ouvertes au Domaine des Bérioles Domaine des Bérioles Cesset, 23 septembre 2023, Cesset. Cesset,Allier Visite de cave, dégustations de vins, de jus et du vin bourru..

2023-09-23 09:00:00 fin : 2023-09-23 12:00:00. .

Domaine des Bérioles Place de l’église

Cesset 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Cellar tour, wine tasting, juice tasting and vin bourru. Visita a la bodega, cata de vinos, degustación de zumos y vin bourru. Besichtigung des Weinkellers, Verkostung von Wein, Saft und Vin bourru.

