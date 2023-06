Viticoncert en Bérioles Domaine des Bérioles Cesset, 23 juin 2023, Cesset.

Cesset,Allier

Poursuivez la fête de la musique avec le groupe “Green Street” qui vous jouera une musique Pop/Rock, au Domaine des Bérioles. Restauration en supplément, vins du domaine, bière et jus de raisin..

2023-06-23 à 19:30:00 ; fin : 2023-06-23 . .

Domaine des Bérioles Place de l’église

Cesset 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Continue the fête de la musique with the ?Green Street? band, playing Pop/Rock at the Domaine des Bérioles. Additional catering, estate wines, beer and grape juice.

La banda « Green Street » tocará música Pop/Rock en el Domaine des Bérioles. Comida y bebida adicional, vinos de finca, cerveza y zumo de uva.

Setzen Sie das Musikfest mit der Band Green Street fort, die Pop/Rock-Musik auf der Domaine des Bérioles spielt. Essen und Trinken gegen Aufpreis, Weine der Domaine, Bier und Traubensaft.

Mise à jour le 2023-05-31 par Office de tourisme Val de Sioule