Sortie mycologique Domaine des Barres Nogent-sur-Vernisson, 7 décembre 2023, Nogent-sur-Vernisson.

Nogent-sur-Vernisson,Loiret

Sortie mycologique de la journée autour du domaine des Barres, animée par Michel Deniau, Jean-Pierre Méral et Marc Rose..

2023-12-07 fin : 2023-12-07 . EUR.

Domaine des Barres

Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire



All-day mycological outing around the Domaine des Barres, led by Michel Deniau, Jean-Pierre Méral and Marc Rose.

Jornada micológica en torno al Domaine des Barres, a cargo de Michel Deniau, Jean-Pierre Méral y Marc Rose.

Mykologischer Tagesausflug rund um die Domaine des Barres, geleitet von Michel Deniau, Jean-Pierre Méral und Marc Rose.

