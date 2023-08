Concert lyrique Domaine des Arts Massingy-lès-Vitteaux Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Massingy-lès-Vitteaux Concert lyrique Domaine des Arts Massingy-lès-Vitteaux, 2 septembre 2023, Massingy-lès-Vitteaux. Massingy-lès-Vitteaux,Côte-d’Or .

2023-09-02 fin : 2023-09-02 . .

Domaine des Arts La Roche d’Hys

Massingy-lès-Vitteaux 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-08-23 par OT des Terres d’Auxois Détails Catégories d’Évènement: Côte-d'Or, Massingy-lès-Vitteaux Autres Lieu Domaine des Arts Adresse Domaine des Arts La Roche d'Hys Ville Massingy-lès-Vitteaux Departement Côte-d'Or Lieu Ville Domaine des Arts Massingy-lès-Vitteaux latitude longitude 47.384516;4.575841

Domaine des Arts Massingy-lès-Vitteaux Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/massingy-les-vitteaux/