Balade – Les pieds dans l’eau à Blasimon Domaine départemental Volny Favory Blasimon, 21 août 2023, Blasimon.

Blasimon,Gironde

Au bord du lac de Blasimon, venez observer et identifier la flore de la région de manière ludique. Vous apprendrez également à fabriquer vous-mêmes de petits objets avec les plantes trouvées sur place. La botanique n’aura plus de secret pour vous !.

2023-08-21 fin : 2023-08-21 12:00:00. EUR.

Domaine départemental Volny Favory Lieu-dit La vignotte

Blasimon 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine



On the shores of Lac de Blasimon, come and have fun observing and identifying the flora of the region. You’ll also learn how to make your own small objects from plants found on site. Botany will hold no secrets for you!

A orillas del lago Blasimon, ven a divertirte observando e identificando la flora de la región. También aprenderás a fabricar tus propios pequeños objetos con las plantas que encuentres. ¡La botánica no tendrá secretos para ti!

Am Ufer des Blasimon-Sees können Sie auf spielerische Weise die Flora der Region beobachten und bestimmen. Sie werden auch lernen, wie Sie selbst kleine Gegenstände aus den vor Ort gefundenen Pflanzen herstellen können. Die Botanik wird kein Geheimnis mehr für Sie sein!

Mise à jour le 2023-06-14 par OT de l’Entre-deux-Mers