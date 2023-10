Découvrir les sorcières Domaine départemental pierresvives Montpellier, 13 mai 2023, Montpellier.

Découvrir les sorcières Samedi 13 mai, 18h30 Domaine départemental pierresvives

A Pierresvives, vivez une soirée inoubliable sur le thème de la sorcellerie.

En plus des diverses animations, spectacle et jeux proposés, apprenez à reconnaître les sorcières grâce à une petite exposition (public jeunesse) et découvrez l’utilsation des plantes médicinales à l’aide d’un stand ludique (tout public, de 18h30 à 20h, puis de 20h30 à 22h)

Venez déguiser !

Domaine départemental pierresvives 907 Rue du Professeur Blayac, 34080 Montpellier Montpellier 34000 Hérault Occitanie 04 67 67 30 00 http://pierresvives.herault.fr https://www.facebook.com/pierresvives.archives.herault/ Pierresvives est accessible à tous !

Une Médiathèque de 1000 m², deux salles de lecture des Archives (300 m² chacune), une galerie d’exposition, un amphithéâtre de 210 places, soit 3500 m² ouverts aux publics pour la découverte de la culture et du sport.

Une offre culturelle riche et diversifiée, dans un lieu exceptionnel. C’est pourquoi le département de l’Hérault s’attache à garantir à l’ensemble des visiteurs un confort optimal dans les espaces publics, ainsi que dans les visites guidées, les ateliers et les animations. Tram Ligne 1 Direction Mosson Arrêt Halle ou Ligne 3 Direction Mosson-Juvignac Arrêt Hôtel du département puis Bus n°19 Pierre de Coubertin Arrêt Léonard de Vinci Parking P1 à proximité

