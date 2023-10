Jeux et enquêtes Domaine départemental pierresvives Montpellier, 13 mai 2023, Montpellier.

Jeux et enquêtes Samedi 13 mai, 14h30, 17h30 Domaine départemental pierresvives Inscription sur place / possible en amont uniquement pour « L’aventure dont vous êtes le héros »

Venez jouer et enquêter à Pierresvives.

Une sélection de jeux vidéo et de jeux de société spéciale sorcellerie et Harry Potter vous attend en libre accès de 19h à 23h et retrouvez ci-dessous les jeux d’enquête préparés spécialement pour vous !

• L’Aventure dont vous êtes le héros

A mi-chemin entre le jeu de rôle et l’escape-game, coopérez entre vous afin de comprendre les mystères de la tour enchantée de Keldarath le grand. Choisissez parmi vos sorts celui qui vous permettra de progresser dans les étages et de résoudre les énigmes qui vous seront posées.

Adolescents de 11 à 15 ans

14h30 (durée 2h30) – Sur inscription au 04.67.67.36.60

• Jeu de rôle avec Le Manoir du Crime

Le scénario imaginé et animé par un maître de jeu du manoir du crime vous plongera dans un monde féérique plein de mystère dans lequel les personnages que vous incarnerez devront faire des choix.

18h, 19h, 20h – Inscription sur place

• Diabolus in musica

Un objet maléfique d’une ancienne exposition a jeté un sortilège au sein de la galerie.

Un samedi, Sarah, médiatrice à Pierresvives, s’est retrouvée emprisonnée lors d’une visite guidée devant le public, stupéfait de sa disparition soudaine. Équipés d’une mallette et de baguettes magiques, saurez-vous conjurer le sort pour délivrer Sarah et redonner couleurs et musiques à la galerie ?

17h30, 18h30, 19h30, 20h30 et 21h30 (durée : 35 minutes)

Tout public – À partir de 8 ans – Inscription sur place

• Chasse aux sorcières

En 1628, Mme Antoinette de Pelaty a été condamnée par un tribunal populaire pour des actes de sorcellerie après avoir été accusée de ramener la peste dans les Cévennes. Etait-elle vraiment coupable ou innocente victime des préjugés de son époque ? Menez l’enquête vous-même en retraçant son histoire grâce à des documents d’archives ! Rendez-vous à 19h, à la médiathèque.

19h – À partir de 11 ans, Inscription sur place

• Quiz Harry Potter

Testez vos connaissances et affrontez d’autres fans de la saga Harry Potter.

À 20h (pour les moldus) et 22h (pour les apprentis sorciers), Inscription sur place

Domaine départemental pierresvives 907 Rue du Professeur Blayac, 34080 Montpellier Montpellier 34000 Hérault Occitanie 04 67 67 30 00 http://pierresvives.herault.fr https://www.facebook.com/pierresvives.archives.herault/ Pierresvives est accessible à tous !

Une Médiathèque de 1000 m², deux salles de lecture des Archives (300 m² chacune), une galerie d’exposition, un amphithéâtre de 210 places, soit 3500 m² ouverts aux publics pour la découverte de la culture et du sport.

Une offre culturelle riche et diversifiée, dans un lieu exceptionnel. C’est pourquoi le département de l’Hérault s’attache à garantir à l’ensemble des visiteurs un confort optimal dans les espaces publics, ainsi que dans les visites guidées, les ateliers et les animations. Tram Ligne 1 Direction Mosson Arrêt Halle ou Ligne 3 Direction Mosson-Juvignac Arrêt Hôtel du département puis Bus n°19 Pierre de Coubertin Arrêt Léonard de Vinci Parking P1 à proximité

